В Испании по запросу США задержали россиянина

СЕГОДНЯ 00:38 2019-09-28T00:49:17+03:00

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Испанская полиция по запросу Соединенных Штатов задержала россиянина в аэропорту города Валенсия, сообщили в посольстве России в Мадриде. Наш соотечественник был задержан еще 20 сентября, однако известно об этом стало только сейчас.

«Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин», - рассказал представитель дипмиссии.

Дипломат добавил, что сотрудник генконсульства России в Барселоне уже посетил задержанного, чьи интересы защищает местный адвокат. По его словам, работники посольства «внимательно следят за развитием ситуации», передает ТАСС.

По данным газеты Las Provincias, по запросу ФБР был задержан россиянин Александр К., который приехал в Испанию с семьей – женой и семилетним сыном. Источники издания утверждают, что американские власти подозревают нашего соотечественника в причастности к «миллионному мошенничеству» с помощью интернета и добиваются его экстрадиции в США.

ИСТОЧНИК KP.RU