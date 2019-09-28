Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США

СЕГОДНЯ 02:53 2019-09-28T03:09:42+03:00

Изменить размер текста: A A

После появившихся в СМИ сообщений о том, что американская администрация намерена ограничить поток портфельных инвестиций в КНР, в том числе путем принудительного вывода китайских компаний с бирж США, рухнули акции крупнейших компаний Китая Alibaba, JD и Baidu.

Так, по данным агентства Reuters, акции компании Alibaba Group Holding на Нью-Йоркской бирже подешевели на 5,15% – до 165,98 доллара за штуку, ценные бумаги JD.com упали на 5,95% и торгуются по 27,82 доллара, а стоимость акций Baidu Inc снизилась на 3,67% – до 101,21 доллара.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что возглавляемый Лоуренсом Кадлоу Национальный экономический совет Белого дома и американский Минфин обсуждают возможность исключения китайских компаний из списков частных предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах США.

Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты повышают ввозные пошлины на китайские товары не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Кроме того, тарифы на другую продукцию из Поднебесной с 1 октября вырастут на 30% вместо обещанных ранее 25%. А перед этим призвал американские компании уходить с рынка Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU