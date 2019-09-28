В МИД Венесуэлы назвали бессмысленными санкции США против Рауля Кастро

СЕГОДНЯ 03:27 2019-09-28T03:35:53+03:00

Ни сам экс-лидер Кубы, ни кто-нибудь из членов его семьи в Соединенные Штаты ездить не собирались

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Введенные американской администрацией санкции в отношении бывшего лидера Кубы Рауля Кастро не имеют никакого смысла, так как ни он сам, ни кто-либо из членов его семьи ездить в Соединенные Штаты не собирались. Так прокомментировал новость о внесении младшего брата Фиделя Кастро в «черные списки» Вашингтона министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Абсолютно бессмысленно, он не намерен ехать в США, как и его семья», - сказал глава МИД Боливарианской республики РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг, 26 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что руководивший Островом Свободы февраля 2008 года по апрель 2018-го Рауль Кастро и члены его семьи внесены в американские санкционные списки, и теперь Кастро, его детям и другим родственникам запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU