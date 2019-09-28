Педерсен пообещал вскоре объявить дату первого заседания конституционного комитета САР
Первое заседание сирийского конституционного комитета может состояться 29 или 30 октября, однако точная дата встречи еще не назначена. Об этом в ночь на субботу, 28 сентября, сообщил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
По его словам, еще предстоит уточнить «маленькие практические детали», которые он намерен в ближайшие часы обсудить с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, который сейчас находится в Нью-Йорке – участвует в очередной сессии Генассамблеи ООН.
Гейр Педерсен пообещал журналистам назвать дату первого заседания конституционного комитета САР во время заседания Совета Безопасности в понедельник.
Спецпосланник генсека также рассказал, что представители стран астанинского формата (России, Турции и Ирана) могут до конца октября провести переговоры в Женеве, и не исключил своего визита в Москву, если это будет необходимо, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании конституционного комитета по Сирии, сообщив, что в ближайшие недели комитет начнет работу в Женеве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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