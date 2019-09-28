2019-09-28T05:12:15+03:00
Политика

Делегации восьми стран покинули ГА ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы

В частности, из зала заседаний Генассамблеи демонстративно вышли представители США и Колумбии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выступает на Генассамблее ООНВице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выступает на Генассамблее ООНФото: REUTERS
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Во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке делегации нескольких стран – не менее восьми – покинули зал пленарных заседаний ГА.

В частности, из зала заседаний Генассамблеи вышли представители США и Колумбии, а также ряда других латиноамериканских государств, на своих местах остались лишь дипломаты из Кубы, Мексики и Уругвая. Отмечается, что дипломаты европейских стран тоже остались в зале.

Один из членов американской делегации перед тем, как выйти из зала, демонстративно наклонил стул, прислонив его спинкой к столу, передает ТАСС. А в состав колумбийской делегации вошли несколько венесуэльских оппозиционеров, которые перед выходом выкрикнули имя Хуана Гуаидо, в начале этого года провозгласившего себя «временным президентом» Боливарианской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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