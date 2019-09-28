2019-09-28T06:09:56+03:00
Политика

Лавров: Заявления США меняются день ото дня в зависимости от настроения

Об этом глава МИД России рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что заявления представителей США по поводу конфликтов в различных регионах мира зависят от «настроения» и «политической конъюнктуры».

«Наши американские коллеги, мы с ними в постоянном контакте, но их комментарии, что по Сирии, что по любому другому конфликту, они меняются день ото дня в зависимости от настроения, от политической конъюнктуры, которая на данный момент существует», - приводит слова главы российского МИД телеканал RT.

Сергей Лавров напомнил, что ранее Соединенные Штаты упрекали официальный Дамаск в нежелании поддерживать резолюцию Совбеза ООН 2254, а также декларацию Сочинского конгресса сирийского национального диалога, на котором было принято решение о создании конституционного комитета. Однако, как подчеркнул российский министр, все эти заявления – неправда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России, в частности, провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Китая Ван И.

ИСТОЧНИК KP.RU

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