Беспилотник ВВС США провел разведку у границ РФ

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-28T07:27:00+03:00

RQ-4 Global Hawk провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России

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По данным ресурса Plane Radar, американский разведывательный беспилотник провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье РФ.

Сообщается, что Global Hawk, который взлетел с итальянской авиабазы в пятницу утром, был замечен в воздушном пространстве Греции, Болгарии, Румынии и Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU