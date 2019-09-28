Беспилотник ВВС США провел разведку у границ РФ
RQ-4 Global Hawk провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России
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По данным ресурса Plane Radar, американский разведывательный беспилотник провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье РФ.
Сообщается, что Global Hawk, который взлетел с итальянской авиабазы в пятницу утром, был замечен в воздушном пространстве Греции, Болгарии, Румынии и Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU