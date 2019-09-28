2019-09-28T08:40:50+03:00
Общество

В Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата Калашникова

Целью необычного теста стало испытание оружия на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата КалашниковаВ Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата КалашниковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский концерн "Калашников" опубликовал видео в Сети "экстремального теста" автомата АК-74М. Целью необычного теста стало испытание оружия на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Сообщается, что для проведения испытаний были подготовлены 26 магазинов емкостью 30 патронов.

В Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата Калашникова.Для проведения испытаний были подготовлены 26 магазинов емкостью 30 патронов

Отмечается, что тестируемый автомат был 2014 года выпуска и имеет некоторую степень износа. Специалист вел непрерывную стрельбу очередями, меняя один магазин за другим, до полного отказа оружия, пишет "РИА-Новости".

После 587 выстрелов у АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья, а на самом цевье появилось пламя. После остывания ствол оружия искривился, а в его патроннике застряла прикипевшая гильза. Сообщается, что возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата, а также затвор с затворной рамой остались целыми.

К слову, в самом концерне ранее заявили, что по требованиям Минобороны автомат должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Таким образом, тест показал, что автомат не просто отвечает требованиям оборонного ведомства, а превосходит их.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США назвали российский автомат АК-47М одним из самых опасных в мире. Модернизированный автомат Калашникова попал в топ-5 лучших образцов стрелкового вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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