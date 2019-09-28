В Бундестаге призвали к скорейшему снятию санкций с РФ
За смягчение ограничительных мер при условии прогресса в выполнении Минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии
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Немецкие СМИ сообщают, что представители нескольких фракций Бундестага призвали постепенно ослабить санкции против России.
Отмечается, что за смягчение ограничительных мер при условии прогресса в выполнении Минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии Сандра Везер.
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ИСТОЧНИК KP.RU