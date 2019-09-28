2019-09-28T11:48:29+03:00
В мире

Генконсульство РФ в Пусане проверяет информацию о пожаре в порту Ульсан

По последней информации, на загоревшемся грузовом судне могут быть россияне
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Генконсульство РФ в Пусане проверяет информацию о пожаре в порту УльсанГенконсульство РФ в Пусане проверяет информацию о пожаре в порту УльсанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское консульство в Пусане проверяет информацию о пожаре в порту южнокорейского города Ульсан. По последней информации, на загоревшемся грузовом судне могут быть россияне.

- Мы получили информацию, сейчас ее проверяем. Находимся в контакте с полицией и властями по этому поводу, - отметили в консульстве. По словам вице-консула России в Пусане Евгения Евдокимова, судно не является российским. Дипломат добавил, что в полиции подтвердили факт взрыва на судне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на борту загоревшегося в Южной Корее судна находились граждане РФ. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Около 10.51 по местному времени (04.51 по МСК) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв. После него начался сильный пожар,

При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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