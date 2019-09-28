"Тревожные новости из Вашингтона": Порошенко отреагировал на информацию об отставке Волкера
По словам бывшего президента Незалежной, со специальным представителем США по Украине все в стране чувствовали себя более уверенно
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Экс-лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера.
Порошенко подчеркнул, что со специальным представителем США по Украине все в стране чувствовали себя более уверенно.
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ИСТОЧНИК KP.RU