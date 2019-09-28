2019-09-28T12:08:06+03:00
В мире

"Тревожные новости из Вашингтона": Порошенко отреагировал на информацию об отставке Волкера

По словам бывшего президента Незалежной, со специальным представителем США по Украине все в стране чувствовали себя более уверенно
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Экс-лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера.

Порошенко подчеркнул, что со специальным представителем США по Украине все в стране чувствовали себя более уверенно.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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