2019-09-28T12:43:56+03:00
В мире

"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Из-за многочисленных накопленных компаниями долгов жители нескольких украинских городов могут остаться зимой без отопления
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Компания "Нафтогаз" опубликовала на своем сайте список предприятий-должников, которые занимаются отоплением ряда украинских городов.

Из-за накопленных долгов жители местные жители могут остаться зимой без отопления.

- Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым, - подчеркнули в компании.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве одну из улиц могут назвать в честь режиссера Марка Захарова
"Несчастье огромное": Геннадий Хазанов прокомментировал сообщение о смерти Марка Захарова
"Я высушу это болото!": Трамп опубликовал видеоролик с критикой Байдена и демократов
"Тревожные новости из Вашингтона": Порошенко отреагировал на информацию об отставке Волкера
Синоптики: На Москву надвигаются сильные дожди
Генконсульство РФ в Пусане проверяет информацию о пожаре в порту Ульсан
"Демократы жаждут его крови": Пушков прокомментировал отставку Волкера
На борту парома на западе Греции произошел сильный пожар
На борту загоревшегося в Южной Корее судна находились граждане РФ
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
В Бундестаге призвали к скорейшему снятию санкций с РФ
В московском клубе посетитель устроил стрельбу
В Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата Калашникова
На юге Афганистана произошел взрыв у избирательного участка
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ РФ