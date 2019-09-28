"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Из-за многочисленных накопленных компаниями долгов жители нескольких украинских городов могут остаться зимой без отопления
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Компания "Нафтогаз" опубликовала на своем сайте список предприятий-должников, которые занимаются отоплением ряда украинских городов.
Из-за накопленных долгов жители местные жители могут остаться зимой без отопления.
- Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым, - подчеркнули в компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU