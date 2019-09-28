2019-09-28T14:30:39+03:00
Общество

Сергей Собянин о смерти Марка Захарова: Это невосполнимая потеря для Москвы

Мэр столицы написал слова сочувствия и поддержки супруге режиссера
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Ушел из жизни художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров.Ушел из жизни художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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После продолжительной болезни в возрасте 85 лет скончался художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров. Это большая потеря для Москвы и всей российской культуры. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин, выразивший слова поддержки супруге режиссера.

- С глубокой скорбью узнал о кончине Марка Анатольевича Захарова. Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников – режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино, - написал Сергей Собянин.

Марк Анатольевич 46 лет был главный режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола, как его называли в народе - "Ленком".

- Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством. Мои искренние слова сочувствия и поддержки Александре Марковне Захаровой и всем родным и близким этого замечательного человека. Память о нем сохранится в наших сердцах, - написал Сергей Собянин.

Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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