"Марк Анатольевич-это целая эпоха": актер Александр Лазарев-младший прокомментировал сообщение о смерти Захарова

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-28T14:56:03+03:00

В субботу, 28 сентября в возрасте 85 лет умер легендарный советский режиссер

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Артист театра "Ленком" Александр Лазарев-младший в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал сообщение о смерти советского режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что кончина мэтра является "невосполнимой утратой для российского и мирового театра".

- Марк Анатольевич-это целая эпоха, стиль и почерк, не похожий ни на кого. Это личность планетарного масштаба. Наш театр, конечно, осиротел. Но мы будем делать все, чтобы "Ленком" остался жив, - отметил артист.

Напомним, советский режиссер Марк Захаров умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни в одной из столичных клиник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Мосгордуме сообщили, что одна из столичных улиц может быть названа в честь режиссера Марка Захарова. Мэтр умер в субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU