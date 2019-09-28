СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-28T15:12:41+03:00

МЧС РФ: постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконе Фото: Иван МАКЕЕВ

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В МЧС России заявили, что новое постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах.

Напомним, на днях правительство России одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности.

- МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС РФ отметили, что "правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц."

- Таким образом граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить, - подчеркнули сотрудники ведомства, пишет "Интерфакс".

Также было отмечено, что "к ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в правительстве утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах. В МЧС России заявили, что помимо этого были установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров.

ИСТОЧНИК KP.RU