Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-28T15:40:50+03:00

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Национальный союз журналистов Украины возмущен действиями пресс-секретаря президента страны Юлии Мендель и требует от нее извинений за "досадные ситуации".

Дело в том, что ранее в Сети появилась видеозапись, на которой хорошо видно, как девушка грубо отталкивает с дороги корреспондента, пытавшегося задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. Мендель перегораживает проход журналисту и удерживает его руками до тех пор, пока политик не скрывается из виду.

"[Призываем] пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли", — написал глава союза Сергей Томиленко у себя на странице в Facebook.

Он добавил, что команде Зеленского стоит выстраивать корректные отношения с прессой, не препятствуя ее свободной работе.

Сама Мендель, в свою очередь, заявила, что не толкала корреспондента, а всего лишь пыталась его остановить.

"Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное "нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", — говорится в ее посте в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что сама Юлия также является журналистом. Раньше она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и Интер, а также сотрудничала с украинским Forbes, американским Politico и The New York Times.

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU