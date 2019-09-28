Огромного человекоподобного боевого робота продают на eBay

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-28T16:21:37+03:00

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Компания MegaBots, прославившаяся проведением боев гигантских боевых машин, объявила о банкротстве и выставила на онлайн-аукцион своего известнейшего робота. Приобрести человекоподобную боевую машину весов в 15 тонн может любой пользователей eBay, готовый заплатить свыше 100 000 долларов.

Основатели компании утверждает, что вся команда создателей гиганта будет рада, если робот не пойдёт на помойку, а ещё послужит кому-нибудь. Чтобы частично окупить робота, стоимостью в 25 миллионов долларов, его выставили на открытый аукцион.

На данный момент Eagle Prime, такое название дали ему инженеры из США, можно назвать самым «опасным» из немногочисленных конкурентов, свой статус он подтвердил на прошедшей в 2017 году дуэли боевых человекоподобных роботов. Его противником тогда выступил Kuratas, сконструированный японскими инженерами из Suidobashi Heavy Industry.

Выйти победителем из этой схватки «американцу» позволил внушительный боевой арсенал – бензопила, гигантская клешня и катапульта для стрельбы полуторакилограммовыми снарядами со скоростью свыше 200 км/ч, функционировать всему этому позволяет силовая установка на 430 лошадиных сил.

Сейчас максимальная ставка на аукционе eBay составляет 100 000 долларов, в пересчете на российскую валюту сумма составит примерно 6,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU