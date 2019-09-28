Бактерии едва не "съели" американку после маникюра
Обычное посещение маникюрного салона едва не привело к гибели жительницы американского города Ноксвилл. Джейн Шарп, как обычно пришла на процедуру, и в какой-то момент почувствовала укол в области большого пальца.
Женщина не придала этому особого значения и после маникюра отправилась домой. Уже через несколько часов палец американки сильно опух, и она решила обратиться в больницу.
Там женщине провели замеры, а на утро, когда отек разросся до локтя, поставили диагноз "некротический фасциит". Эта редкая инфекция, при которой плотоядные бактерии буквально пожирают верхний слой кожи человека и подкожную клетчатку.
Заболевание распространяется с большой скоростью, поэтому обратись Джейн в больницу позже, это могло стоить ей жизни. Но даже своевременное обращение за медицинской помощью не помогло избежать нескольких операций и двух месяцев реабилитации. К слову, большой палец Шарп до сих пор не вернул чувствительность.
"Мне повезло, что я остался жива", - цитирует NewsChannel5 американку.
Теперь пострадавшая судится с маникюрным салоном, в котором ей занесли инфекцию.
Сайт kp.ru писал, что маникюр и педикюр действительно может быть опасен. Роспотребнадзор публиковал семь важных моментов, на которые стоит обратить внимание во время посещения салона.
ИСТОЧНИК KP.RU