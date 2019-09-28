Матч Локомотив - Зенит: Крыховяк, Баринов и Смолов выйдут в стартовом составе хозяев

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-28T17:53:42+03:00

Баринов и Смолов - в стартовом составе "Локомотива" на игру с "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Лидирующий в чемпионате России по футболу питерский "Зенит" в субботу, 28 сентября, сыграет главный матч против ведущего погоню за лидерами Премьер-Лиги московского "Локомотива". Между командами - всего 3 очка разницы и в случае успеха клуб Юрия Семина сможет весомо улучшить свое турнирное положение.

Команды играли между собой в Суперкубке и тогда "Локомотив" выиграл со счетом 3:2. Теперь - время чемпионата России. Хозяева поля назвали стартовый состав на игру с питерцами. Бывший форвард "Зенита" Лука Джорджевич - в запасе на эту встречу.

Стартовый состав "Локомотива" на матч против "Зенита": Гилерме, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Мурило, Баринов, Крыховяк, Жоао Марио, Жемалетдинов, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Тугарев, Коломейцев, Идову, Куликов, Джорджевич, Эдер, Рыбчинский, Кверквелия, Мухин М., Живоглядов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU