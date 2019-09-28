В стартовом составе "Зенита" на игру с "Локомотивом" появятся Дзюба, Дриусси и Азмун

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-28T17:48:54+03:00

Дзюба и Азмун - в атаке "Зенита" на матч против "Локомотива". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вечером в субботу, 28 сентября, в Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово пройдет центральный матч 11 тура чемпионата России по футболу. В гости к "Локомотиву" приедет питерский "Зенит". И уже известен стартовый состав гостей этого поединка.

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выставил на матч оптимальный, в целом, состав. В атаке - Дриусси, Азмун и Дзюба, главный ударный треугольник сезона.

Стартовый состав "Зенита" на матч против "Локомотива": Лунев, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Маммана, Смольников, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Ерохин, Мак, Сутормин.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU