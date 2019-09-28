2019-09-28T17:43:34+03:00
Политика

Медведчук упрекнул Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве

Украинский политик считает, что спецпредставитель США полностью провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".

Депутат Верховной Рады заявил, что американец лишь препятствовать процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе и позволял себе публичные высказывания, которые шли вразрез с интересами Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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