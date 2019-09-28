2019-09-28T18:00:23+03:00
Политика

В Китае рассказали об упомянутом Шойгу "кошмаре авианосцев"

Подлодка К-186 "Омск" и ракеты П-700 комплекса "Гранит" способны дать решительный отпор противнику в случае агрессии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Говоря о средствах для противодействия авианосным группировкам США в случае агрессии, министр обороны России Сергей Шойгу, скорее всего, имел ввиду сочетание атомной подводной лодки К-186 "Омск" противокорабельных крылатых ракет П-700 комплекса "Гранит". К такому выводу пришли журналисты китайского портала Sohu.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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