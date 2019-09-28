2019-09-28T19:53:18+03:00
Спорт

Первый тайм матча Локомотив - Зенит завершился вничью 0:0, судья отменил гол хозяев

Перед самым перерывом "Локо" едва не вышел вперед в счете
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм главного матча 11 тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и питерским "Зенитом". Лидер Премьер-Лиги в стартовые 45 минут поединка так и не смог открыть счет забитым голам, несмотря на боевой состав.

В конце первоо тайма на 41-й минуте после подачи с фланга гол в ворота "Зенита" все-таки был забит. Отличился португальский полузащитник "Локомотива" Жоао Мариу. Однако же питерский клуб потребовал пересмотреть повтор эпизода, понадеявшись на вердикт VAR. И вердикт - гола нет, ибо было нарушение правил перед самым ударом по воротам Лунева.

"Локомотив" радовался после гола недолго. Мяч не засчитали. Фото: Евгений НЕСЫН

"Локомотив" радовался после гола недолго. Мяч не засчитали.Фото: Евгений НЕСЫН

В итоге первая половина матча Локомотив - Зенит завершилась вничью 0:0. И команды ушли на перерыв, который продлится 15 минут.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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