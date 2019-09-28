2019-09-28T19:42:45+03:00
Происшествия

В Москве из загоревшегося общежития МПГУ эвакуировали 700 человек

В одной из комнат на девятом этаже горели вещи и мебель
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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в 16:53 пожар был ликвидированв 16:53 пожар был ликвидированФото: Ольга Крыльцова
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В здании общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ) произошел пожар, из корпуса для безопасности вывели более 700 человек. Возгорание уже ликвидировано.

Пожар начался на девятом этаже 16-этажного здания по адресу проспект Вернадского, дом 88, корпус 2, Администрация сразу вывела находящихся в нем в это время студентов. Прибывшие сотрудники МЧС помогли эвакуировать с горящего этажа и соседних с ним еще 25 человек.

«Оперативными и слаженными действиями пожарные спасли с горящего и вышележащих этажей 25 человек. Принятыми мерами в 16:53 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат.» - сообщается на сайте ведомства.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном возгорании в тюменской исправительной колонии №4. Огонь объял крышу двухэтажного здания, пожар ликвидировали 24 единицы техники и 63 человека личного состава. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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