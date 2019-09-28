В Москве из загоревшегося общежития МПГУ эвакуировали 700 человек
В здании общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ) произошел пожар, из корпуса для безопасности вывели более 700 человек. Возгорание уже ликвидировано.
Пожар начался на девятом этаже 16-этажного здания по адресу проспект Вернадского, дом 88, корпус 2, Администрация сразу вывела находящихся в нем в это время студентов. Прибывшие сотрудники МЧС помогли эвакуировать с горящего этажа и соседних с ним еще 25 человек.
«Оперативными и слаженными действиями пожарные спасли с горящего и вышележащих этажей 25 человек. Принятыми мерами в 16:53 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат.» - сообщается на сайте ведомства.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном возгорании в тюменской исправительной колонии №4. Огонь объял крышу двухэтажного здания, пожар ликвидировали 24 единицы техники и 63 человека личного состава. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU