Полиция Гонконга применила газ и водяные пушки против демонстрантов
Участники митинга стали кидать "коктейли Молотова" в здания правительственного комплекса
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и спецмашины с водометами для разгона участников митинга, посвященного "революции зонтиков".
Сила была применена после того, как демонстранты стали бросать "коктейли Молотова" в здания правительственного комплекса в районе Адмиралти. Также отдельные радикалы светили лазерными указками в глаза правоохранителям и провоцировали их на ответные действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU