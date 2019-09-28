2019-09-28T21:03:21+03:00
Происшествия

Полиция Гонконга применила газ и водяные пушки против демонстрантов

Участники митинга стали кидать "коктейли Молотова" в здания правительственного комплекса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и спецмашины с водометами для разгона участников митинга, посвященного "революции зонтиков".

Сила была применена после того, как демонстранты стали бросать "коктейли Молотова" в здания правительственного комплекса в районе Адмиралти. Также отдельные радикалы светили лазерными указками в глаза правоохранителям и провоцировали их на ответные действия.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД России напомнил послу США, что Пола Уилана задержали с поличным
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Первый тайм матча Локомотив - Зенит завершился вничью 0:0, судья отменил гол хозяев
"Не верьте интернету": Бочкарева записала видеообращение к поклонникам
В Москве из загоревшегося общежития МПГУ эвакуировали 700 человек
Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного расследования
"Я стала мегапопулярной": Бочкарева прокомментировала слухи о задержании
Израиль рекомендовал Эр-Рияду заменить ЗРК Patriot на «Панцирь-С1»
В Китае рассказали об упомянутом Шойгу "кошмаре авианосцев"
Матч Локомотив - Зенит: Крыховяк, Баринов и Смолов выйдут в стартовом составе хозяев
Опубликовано видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками
В стартовом составе "Зенита" на игру с "Локомотивом" появятся Дзюба, Дриусси и Азмун
Медведчук упрекнул Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве
Президент Грузии выступила за налаживание диалога с Россией
Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с кокаином в трусах
Огромного человекоподобного боевого робота продают на eBay
Бактерии едва не "съели" американку после маникюра
Путин приедет попрощаться с Жаком Шираком
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Metallica отменила гастрольный тур из-за ушедшего в запой вокалиста
МЧС РФ: постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконе