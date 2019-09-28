Полиция Гонконга применила газ и водяные пушки против демонстрантов

СЕГОДНЯ 21:03 2019-09-28T21:03:21+03:00

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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и спецмашины с водометами для разгона участников митинга, посвященного "революции зонтиков".

Сила была применена после того, как демонстранты стали бросать "коктейли Молотова" в здания правительственного комплекса в районе Адмиралти. Также отдельные радикалы светили лазерными указками в глаза правоохранителям и провоцировали их на ответные действия.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU