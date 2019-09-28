2019-09-28T22:03:38+03:00
Происшествия

В Атлантике затонуло судно Bourbon Rhode с украинскими моряками

Троих членов экипажа удалось спасти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поиски возможных выживших продолжаютсяПоиски возможных выживших продолжаютсяФото: REUTERS
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В Атлантическом океане затонуло судно Bourbon Rhode с украинскими моряками на борту. Информация подтвердила пресс-служба компании-судовладельца.

Корабль перестал выходить на связь еще в четверг, 26 сентября недалеко от африканского Кабо-Верде в 1200 морских миль от французской Мартиники. Судно направлялось с Канарских островов в Джорджтаун (Гайана), но попало в шторм. В момент инцидента на борту находились 14 человек, в том числе граждане Украины.

Когда вода начала затапливать трюм корабля, члены экипажа стали готовиться к эвакуации. Спасти удалось лишь троих из них, в том числе двоих украинцев. Моряков обнаружили в спасательной шлюпке, благодаря направленному в зону поисков самолету Falcon 50 ВМС Франции. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Поиски продолжают вестись в улучшающихся погодных условиях", - цитирует УНН представителя судовладельца.

К операции подключились находящиеся в том районе суда.

Сайт kp.ru писал, что ранее в сентября у берегов США перевернулось грузовое судно с тысячами автомобилей на борту. Всех членов экипажа удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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