Британия получит доступ к перепискам пользователей Facebook и WhatsApp

СЕГОДНЯ 21:52 2019-09-28T22:12:14+03:00

Соглашение между Вашингтоном и Лондоном будет подписано в следующем месяце

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Великобритания и Соединенные Штаты подпишут соглашение, согласно которому американские социальные сети, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать британским правоохранительным органам переписку пользователей.

Полиция сможет запрашивать данные лишь в том случае, если владелец аккаунта подозревается в совершении тяжких преступлениях, например, в терроризме или сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

При этом США обязуются не вести расследования в отношении британских граждан, а Соединенное Королевство - в отношении американцев. Также Вашингтон не сможет вносить в уголовные дела полученную от Великобритании информацию, если она станет поводом для вынесения преступнику смертного приговора.

Согласно данным агентства Bloomberg, двустороннее соглашение будет подписано в следующем месяце.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году WhatsAp вынужден был отказаться от сквозного шифрования переписок пользователей по требованию Facebook. Компания решила сотрудничать с американскими спецслужбами на фоне учащения случаев терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU