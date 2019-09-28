2019-09-28T22:47:49+03:00
В мире

Полиция Германии задержала взобравшегося на небоскреб Алена Робера

Французский "человек-паук" покорил 153-метровый Skyper за 20 минут [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ален Робер совершил многочисленные восхождения по всему мируАлен Робер совершил многочисленные восхождения по всему мируФото: REUTERS
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Полиция Германии задержала Алена Робера, известного как французский "человек-паук". Альпиниста взяли под стражу сразу после того, как он покорил 153-метровый небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне.

Француз преодолел эту высоту всего за 20 минут, а когда спустился вниз натолкнулся на правоохранителей. Все произошло утром в субботу, 28 сентября. При этом очевидцы не смогли точно сказать пользовался ли Робер страховкой.

Полиция задержала покорившего небоскреб человека-паука Фото: REUTERS

Полиция задержала покорившего небоскреб человека-паукаФото: REUTERS

Согласно данным издания Hessenschau, полиция начала проверку по факту незаконного проникновения альпиниста в здание и нарушения общественного порядка.

"Как бы эффектно это не выглядело, порядок был нарушен", - заявили в полиции.

На покорение небоскреба ушло около 20 минут Фото: REUTERS

На покорение небоскреба ушло около 20 минутФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что Ален Робер покорил уже множество вершин, при этом в большинстве случаев опасное восхождение происходило без страховки. Так, экстремал-скалолаз забирался на небоскреб компании Total в Париже, Эйфелеву башню, Сиднейский оперный театр, башню Петронас в Куала-Лумпуре, высотку МГУ в Москве и небоскреб "Высоцкий" в Екатеринбурге.

В Германии задержали французского человека-паука Алена Робера .Правоохранительные органы проведут проверку о незаконном проникновении

ИСТОЧНИК KP.RU

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