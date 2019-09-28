2019-09-28T22:36:53+03:00
Происшествия

Свыше 30 человек погибли при атаках в день выборов в Афганистане

Менее чем за сутки боевики осуществили более 110 терактов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В день проведения президентских выборов в Афганистане было совершено 113 террористических атак. Жертвами таких нападений стали не менее 32 человек, еще около 123 получили ранения.

Ответственность за большую часть терактов (64) взяли на себя члены запрещенного в России радикального движения "Талибан". Спецслужбы ликвидировали 34 боевиков этой группировки и еще 18 задержали. Кто совершил остальные атаки, уточняется.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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