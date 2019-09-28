На Украине родилась девочка с двумя головами
На Украине родились сиамские близнецы - случай редкий не только для этой страны, но и для всего мира. У новорожденных девочек одно тело и две головы. Младенцы появились на свет на 33 неделе беременности.
Жительница Черновецкой области еще на раннем сроке знала, что у малышек развилась патология, но отказалась делать аборт по собственным убеждениям.
Роды должны были состояться в Киеве под присмотром опытных врачей, но схватки начались преждевременно. Сиамские близнецы увидели свет в больнице Черновцов в ночь с пятницы на субботу, 28 сентября.
"Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - прокомментировал ситуацию главный врач местного роддома Альберт Курицын.
Он добавил, что для роженицы это была первая беременность, и близнецов диагностировали внутриутробно. Сейчас младенцев готовят к переводу в детскую больницу, передает УНИАН.
Обычно сиамские близнецы имеют общее тело, но бывает, что происходит и по-другому. Сайт kp.ru писал, что в 2016 году в Индии родились малыши с одним на двоих лицом.
ИСТОЧНИК KP.RU