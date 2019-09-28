«Русский экзархат» в Европе попросил принять его в РПЦ

28 Сент. 23:53 2019-09-28T23:53:57+03:00

Клирики Западноевропейского экзархата обратились к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о присоединении к Русской православной церкви Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В субботу, 28 сентября, в Париже прошло собрание духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции («Русский экзархат» в Европе), на котором абсолютное большинство священнослужителей обратились к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о присоединении к Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), уточнив, что некоторые священнослужители «Русского экзархата» не смогли лично присутствовать на собрании, но они «сообщили о своей поддержке».

По его словам, Священный синод рассмотрит обращение архипастыря и клириков на ближайшем заседании, которое состоится 8 октября, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября глава Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето) направил Патриарху Кириллу обращение с просьбой принять их «в каноническое общение и единство» с Московским патриархатом. Это обращение Священный синод РПЦ рассмотрел в тот же день и постановил – принять и архиепископа, и «всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ

Ранее он отказался упраздняться по команде Константинополя (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU