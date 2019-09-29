Неизвестный с ножом напал на людей в торговом центре в США

СЕГОДНЯ 00:38 2019-09-29T00:58:34+03:00

По предварительным данным, пострадали пять человек

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В американском штате Мэриленд неизвестный мужчина с ножом напал на людей в торговом центре, в результате ранения получили как минимум пять человек, передает телеканал CBS.

Уточняется, что это случилось в округе Балтимор в субботу днем, около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Нападение произошло в магазине, торгующем алкоголем.

Пятерых пострадавших доставили в ближайшие больницы. По данным местной полиции, их жизни ничего не угрожает.

Прибывшие по вызову стражи порядка открыли по нападавшему огонь, он убит.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о нападении с ножом в другом штате США – во Флориде. Злоумышленник в самом начале рабочего дня ворвался в офис одной из компаний в городе Таллахасси и ранил шесть сотрудников. Нападавшего полиция вскоре задержала.

ИСТОЧНИК KP.RU