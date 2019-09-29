Неизвестный с ножом напал на людей в торговом центре в США
В американском штате Мэриленд неизвестный мужчина с ножом напал на людей в торговом центре, в результате ранения получили как минимум пять человек, передает телеканал CBS.
Уточняется, что это случилось в округе Балтимор в субботу днем, около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Нападение произошло в магазине, торгующем алкоголем.
Пятерых пострадавших доставили в ближайшие больницы. По данным местной полиции, их жизни ничего не угрожает.
Прибывшие по вызову стражи порядка открыли по нападавшему огонь, он убит.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о нападении с ножом в другом штате США – во Флориде. Злоумышленник в самом начале рабочего дня ворвался в офис одной из компаний в городе Таллахасси и ранил шесть сотрудников. Нападавшего полиция вскоре задержала.
ИСТОЧНИК KP.RU