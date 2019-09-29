В России потушили почти все лесные пожары
За минувшие сутки в России были потушены почти все лесные пожары. По состоянию на полночь воскресенья, 29 сентября, оставался только один действующий очаг возгорания – на землях лесного фонда в Амурской области, где огнем охвачена площадь в один гектар.
«На 0.00 мск 29.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади один гектар, по которому проводятся работы по активному тушению», - говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, с полуночи субботы было ликвидировано восемь лесных пожаров, их общая площадь составляла 130 гектаров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, этим летом в лесах Сибири бушевали страшные пожары. В среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов сказал, что несмотря на всю сложность ситуации в 2019 году, пожары прошли около 1% от общей площади лесного фонда России, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU