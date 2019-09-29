В России потушили почти все лесные пожары

СЕГОДНЯ 02:28 2019-09-29T02:38:55+03:00

Лесные пожары в 2019 году прошли около 1% от общей площади лесного фонда России Фото: REUTERS

На данный момент остается только один действующий очаг возгорания в Амурской области

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За минувшие сутки в России были потушены почти все лесные пожары. По состоянию на полночь воскресенья, 29 сентября, оставался только один действующий очаг возгорания – на землях лесного фонда в Амурской области, где огнем охвачена площадь в один гектар.

«На 0.00 мск 29.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади один гектар, по которому проводятся работы по активному тушению», - говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, с полуночи субботы было ликвидировано восемь лесных пожаров, их общая площадь составляла 130 гектаров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этим летом в лесах Сибири бушевали страшные пожары. В среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов сказал, что несмотря на всю сложность ситуации в 2019 году, пожары прошли около 1% от общей площади лесного фонда России, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU