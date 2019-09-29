У берегов Йемена пропал паром, на борту которого было 55 человек

СЕГОДНЯ 02:53 2019-09-29T03:09:27+03:00

Паром покинул порт Эль-Махры и пропал по дороге к острову Сокотра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно исчезло после того, как покинуло порт Эль-Махры

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У берегов Йемена пропал паром с десятками пассажиров. Речь идет о судне, которое курсирует между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра, оно исчезло с радаров после того, как в среду покинуло порт Эль-Махры, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление администрации острова.

В заявлении говорится, что островные власти получили отчет о пропаже парома, на борту которого находилось 55 человек, в субботу, 28 сентября, и сразу же начали поисково-спасательную операцию.

Отмечается, что администрация острова Сокотра сообщила об исчезновении судна с людьми возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года на реке Тигр в иракском Мосуле перевернулся переполненный людьми паром, рассчитанный на 75 пассажиров. На борту находились 170 человек. Жертвами крушения тогда стали 96 человек. Большинство погибших – женщины и дети, которые не умели плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU