2019-09-29T04:15:11+03:00
В мире

В ФБР отказались рассказать, в чем обвиняют арестованного в Испании россиянина

Нашего соотечественника задержали в аэропорту Валенсии по запросу США, и теперь американцы требуют его выдачи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американские власти подозревают нашего соотечественника в интернет-мошенничествеАмериканские власти подозревают нашего соотечественника в интернет-мошенничествеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Федеральном бюро расследований (ФБР) США отказались отвечать на вопросы, связанные с арестом нашего соотечественника в Испании по запросу Соединенных Штатов.

Напомним, о задержании россиянина стало известно накануне, хотя арестовали его еще 20 сентября. Ранее сообщалось, что приехавшего в Испанию с женой и ребенком Александра К. подозревают в причастности к «миллионному мошенничеству», которое он якобы совершил с помощью интернета.

На просьбу ТАСС рассказать, в чем именно американские власти обвиняют гражданина России, в ФБР заявили, что отказываются от комментариев по этому делу.

Как писал сайт kp.ru, американцы требуют экстрадиции россиянина в США. Его адвокат Елена Таранова рассказала, что суд в Испании пока только принял ее ходатайство об участии в процессе, однако доступ к материалам дела своего подзащитного юристу получить еще не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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