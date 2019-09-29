В ФБР отказались рассказать, в чем обвиняют арестованного в Испании россиянина
В Федеральном бюро расследований (ФБР) США отказались отвечать на вопросы, связанные с арестом нашего соотечественника в Испании по запросу Соединенных Штатов.
Напомним, о задержании россиянина стало известно накануне, хотя арестовали его еще 20 сентября. Ранее сообщалось, что приехавшего в Испанию с женой и ребенком Александра К. подозревают в причастности к «миллионному мошенничеству», которое он якобы совершил с помощью интернета.
На просьбу ТАСС рассказать, в чем именно американские власти обвиняют гражданина России, в ФБР заявили, что отказываются от комментариев по этому делу.
Как писал сайт kp.ru, американцы требуют экстрадиции россиянина в США. Его адвокат Елена Таранова рассказала, что суд в Испании пока только принял ее ходатайство об участии в процессе, однако доступ к материалам дела своего подзащитного юристу получить еще не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU