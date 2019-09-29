2019-09-29T05:57:38+03:00
Происшествия

В Китае автобус врезался в грузовик, погибли 36 человек

Столько же доставлены в больницы с травмами, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянииДевять пострадавших находятся в тяжелом состоянииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На скоростной трассе в китайской провинции Цзянсу на востоке КНР «лоб в лоб» столкнулись полный пассажиров автобус и грузовик, в результате погибли как минимум 36 человек, еще 36 получили травмы и были доставлены в больницы. Состояние девяти пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Авария произошла возле города Исин. Автобус, в салоне которого находились 69 пассажиров, внезапно выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

На месте ДТП работают спасатели и сотрудники городской полиции, причины аварии выясняются. По предварительной версии правоохранительных органов, автобус вынесло на «встречку» из-за лопнувшей камеры переднего колеса, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад в китайском городе Сянтань провинции Хунань грузовик въехал в толпу людей возле городского рынка, погибли десять человек, не менее 16 получили травмы. А в марте на скоростной трассе в той же провинции Хунань внезапно загорелся туристический автобус, тогда погибли 26 человек, еще 28 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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