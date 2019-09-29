Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов

СЕГОДНЯ 06:16 2019-09-29T06:16:33+03:00

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Американское издание Business Insider решило разобраться, какие из выпущенных в 2019 году смартфоны лучше всех – с учетом соотношения цены и функционала гаджетов.

Первое место в этом рейтинге занял китайский OnePlus 7T.

Пятерка лучших смартфонов 2019 года

1. OnePlus 7T

2. iPhone 11

3. OnePlus 7 Pro

4. Pixel 3a и Pixel 3a XL

5. OnePlus 6T

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU