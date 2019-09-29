2019-09-29T06:16:33+03:00
Умные вещи

Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов

Первое место в списке занял китайский OnePlus 7T, второе – iPhone 11
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Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфоновИздание Business Insider составило рейтинг лучших смартфоновФото: EAST NEWS
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Американское издание Business Insider решило разобраться, какие из выпущенных в 2019 году смартфоны лучше всех – с учетом соотношения цены и функционала гаджетов.

Первое место в этом рейтинге занял китайский OnePlus 7T.

Пятерка лучших смартфонов 2019 года

1. OnePlus 7T

2. iPhone 11

3. OnePlus 7 Pro

4. Pixel 3a и Pixel 3a XL

5. OnePlus 6T

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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