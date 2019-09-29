Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов
Первое место в списке занял китайский OnePlus 7T, второе – iPhone 11
Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфоновФото: EAST NEWS
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Американское издание Business Insider решило разобраться, какие из выпущенных в 2019 году смартфоны лучше всех – с учетом соотношения цены и функционала гаджетов.
Первое место в этом рейтинге занял китайский OnePlus 7T.
Пятерка лучших смартфонов 2019 года
1. OnePlus 7T
2. iPhone 11
3. OnePlus 7 Pro
4. Pixel 3a и Pixel 3a XL
5. OnePlus 6T
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU