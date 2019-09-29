2019-09-29T07:23:22+03:00
Политика

Военный эксперт прокомментировал теорию китайцев об упомянутом Шойгу «кошмаре авианосцев»

В Китайских СМИ предположили, что министр обороны России в интервью говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Атомная подлодка "Омск". Фото: flot.comАтомная подлодка "Омск". Фото: flot.com
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После интервью министра обороны России Сергея Шойгу в китайских СМИ стали гадать, о каком именно вооружении, способном дать отпор американским авианосцам, говорил российский министр. Журналисты из издания Sohu предположили, что речь идет о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».

Это оружие назвали новым и суперсовременным. Комплекс применяется на атомной подводной лодки К-186 «Омск».В подтверждение своей теории китайцы сообщили, что накануне интервью провели учения, в которых с подложки выпустили ракету, поразившую цель на расстоянии 350 километров.

Эту версию прокомментировал riafan.ru капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин:

- Отчасти китайцы правы. Но комплекс «Гранит» далеко не новый. Он был на вооружении ВМФ СССР. В частности, им были вооружены наши тяжелые атомные ракетные крейсера проекта «Орлан» — «Петр Великий», - сказал эксперт. - На Западе именно эти лодки прозвали «убийцами авианосцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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