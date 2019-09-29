Военный эксперт прокомментировал теорию китайцев об упомянутом Шойгу «кошмаре авианосцев»
После интервью министра обороны России Сергея Шойгу в китайских СМИ стали гадать, о каком именно вооружении, способном дать отпор американским авианосцам, говорил российский министр. Журналисты из издания Sohu предположили, что речь идет о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».
Это оружие назвали новым и суперсовременным. Комплекс применяется на атомной подводной лодки К-186 «Омск».В подтверждение своей теории китайцы сообщили, что накануне интервью провели учения, в которых с подложки выпустили ракету, поразившую цель на расстоянии 350 километров.
Эту версию прокомментировал riafan.ru капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин:
- Отчасти китайцы правы. Но комплекс «Гранит» далеко не новый. Он был на вооружении ВМФ СССР. В частности, им были вооружены наши тяжелые атомные ракетные крейсера проекта «Орлан» — «Петр Великий», - сказал эксперт. - На Западе именно эти лодки прозвали «убийцами авианосцев».
ИСТОЧНИК KP.RU