Украинский политолог заявил, что Запад перешел на сторону России
Эксперт по международным отношениям из Украины сообщил, что «Запад перешел на сторону России». Об этом директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица сообщил в эфире интернет-телеканала UkrLife. По мнению политолога произошли изменения в расстановке сил. Он отмечает существенное ослабление влияния Запада, и при этом признает, что Запад теперь больше поддержки готов оказывать не Украине, а России.
- Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России, - сказал политолог.
Перепелица связывает это с ситуацией, которая сейчас происходит в США. Из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским, который привел к началу процедуры импичмента, Америка теряет позиции. В тоже время в Европе поддерживают Россию – например, президент Франции открыто заявил о том, что страна намерена поддерживать связи с Россией, и даже выступил за ослабление антироссийских санкций.
ИСТОЧНИК KP.RU