Украинский политолог заявил, что Запад перешел на сторону России

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-29T07:35:35+03:00

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Эксперт по международным отношениям из Украины сообщил, что «Запад перешел на сторону России». Об этом директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица сообщил в эфире интернет-телеканала UkrLife. По мнению политолога произошли изменения в расстановке сил. Он отмечает существенное ослабление влияния Запада, и при этом признает, что Запад теперь больше поддержки готов оказывать не Украине, а России.

- Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России, - сказал политолог.

Перепелица связывает это с ситуацией, которая сейчас происходит в США. Из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским, который привел к началу процедуры импичмента, Америка теряет позиции. В тоже время в Европе поддерживают Россию – например, президент Франции открыто заявил о том, что страна намерена поддерживать связи с Россией, и даже выступил за ослабление антироссийских санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU