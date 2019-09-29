2019-09-29T08:28:36+03:00
В мире

Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца

Космический корабль поднимется на высоту 20 километров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первый полет ракеты Starship должен произойти в течение двух ближайших месяцев. Как рассказал глава компании SpaceX Илон Маск, к этому времени работа над сборкой устройства будет полностью завершена. В воскресенье 28 сентября на сайте компании состоялась трансляция мероприятия, посвященного предстоящему запуску.

Если раньше в ходе испытаний ракета поднималась на высоту 150 метров, то теперь планируется увеличить отрыв от земли на 20 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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