Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца
Космический корабль поднимется на высоту 20 километров
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Первый полет ракеты Starship должен произойти в течение двух ближайших месяцев. Как рассказал глава компании SpaceX Илон Маск, к этому времени работа над сборкой устройства будет полностью завершена. В воскресенье 28 сентября на сайте компании состоялась трансляция мероприятия, посвященного предстоящему запуску.
Если раньше в ходе испытаний ракета поднималась на высоту 150 метров, то теперь планируется увеличить отрыв от земли на 20 километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU