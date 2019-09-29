Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-29T08:38:00+03:00

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Первый полет ракеты Starship должен произойти в течение двух ближайших месяцев. Как рассказал глава компании SpaceX Илон Маск, к этому времени работа над сборкой устройства будет полностью завершена. В воскресенье 28 сентября на сайте компании состоялась трансляция мероприятия, посвященного предстоящему запуску.

Если раньше в ходе испытаний ракета поднималась на высоту 150 метров, то теперь планируется увеличить отрыв от земли на 20 километров.

Первые испытания двигателя для Starship компания Илона Маска провела в феврале этого года. Руководитель SpaceX остался доволен результатом, о чем написал на странице в соцестях. Планируется, что корабль в будущем запустят в космос.

Сайт kp.ru писал, Маска пригласили в Краснодар на бизнес-форум, причем кубанцы решили подойти к вопросу креативно и разместили прямо напротив офиса компании большой плакат с надписью "Kak tebe takoe?".

ИСТОЧНИК KP.RU