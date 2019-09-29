Вероятный приемник Могерини считает санкции геополитическим оружием
Жозеп Боррель, которого называют следующим главой дипломатии ЕС, считает санкции оружием. В ответе на вопросы Европарламента приемник Федерики Могерини сказал, что геополитические войны сегодня идут не на полях и не в окопах, а в киберпространстве. Экономические санкции по его мнению куда действеннее.
- В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий, - приводит слова Борреля РИА Новости.
Напомним, мандат Федерики Могерини истекает в конце октября, лидеры ЕС уже согасовали на этот пост главу испанского МИД Жозепа Борреля.
Сайт kp.ru писл, что в сентябре США ввели новые санкции в отношении России. В МИД России посчитали, что эти шаги американцы предпринимают, чтобы помешать искоренить террористов в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU