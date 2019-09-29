Вероятный приемник Могерини считает санкции геополитическим оружием

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-29T08:49:29+03:00

Жозеп Боррель может занять пост главы дипломатии ЕС уже в конце октября

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Жозеп Боррель, которого называют следующим главой дипломатии ЕС, считает санкции оружием. В ответе на вопросы Европарламента приемник Федерики Могерини сказал, что геополитические войны сегодня идут не на полях и не в окопах, а в киберпространстве. Экономические санкции по его мнению куда действеннее.

- В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий, - приводит слова Борреля РИА Новости.

Напомним, мандат Федерики Могерини истекает в конце октября, лидеры ЕС уже согасовали на этот пост главу испанского МИД Жозепа Борреля.

Сайт kp.ru писл, что в сентябре США ввели новые санкции в отношении России. В МИД России посчитали, что эти шаги американцы предпринимают, чтобы помешать искоренить террористов в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU