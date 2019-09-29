Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до максимальной категории опасности
Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает, что ураган «Лоренцо» достиг пятой категории шкале Саффира-Симпсона. Это максимальная категория опасности. Эпицентр урагана находится в Атлантическом океане, но через два дня, по прогнозам экспертов, достигнет Азорских островов.
- Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья. Тенденция на ослабление, согласно прогнозам, начнется в воскресенье вечером, -сообщают в национальном центре США по слежению за ураганами.
Несмотря на изначально достаточно оптимистичные прогнозы, в воскресенье 28 сентября эксперты уверены, ураган за ближайшие два дня только наберет мощность.
Ранее мощный ураган обрушился сразу на несколько штатов США. На Багамах "Дориан" принес разрушения и унес жизни десятков людей. Около тысячи человек оказались в списках пропавших без вести. Урагану "Дориан" также была присвоена пятая категория.
Ураган Лоренцо усилился: изображение со спутника.Ураган достиг 5 категории
ИСТОЧНИК KP.RU