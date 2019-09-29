Щенок питбуля погиб, спасая двух детей от ядовитой змеи

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-29T09:30:21+03:00

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Собака спасла двух маленьких мальчиков, на которых собиралась напасть ядовитая корраловая змея. Об истории, произошедшей в американском штате Флорида, написали в издании Fox35. Дети владельцев собаки чистили во дворе дома миску для воды щенка и не заметили, как рядом с ними оказалась змея. Это заметил питбуль по кличке Зевс. Он бросился и откусил змее голову, но она успела несколько раз укусить собаку.

Мальчики прибежали в дом и рассказали родителям о том, что произошло. Зевса сразу же погрузили в машину и повезли к ветеринару. Но помочь восьмимесячному щенку в клинике не смогли. Зевс умер на следующий день.

- Он был частью нашей семьи. Если вы считаете питбулей агрессивным, скорее всего, это потому, что с ними плохо обращались, - сказала владелица собаки Джина Ричардсон. - Если вы относитесь к ним правильно, они отдают свою жизнь за вас. Я обязана жизнью сыновей Зевсу.

ИСТОЧНИК KP.RU