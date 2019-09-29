2019-09-29T10:08:56+03:00
Политика

В США считают, что покупка Украиной Javelin станет «способом унижения» России

Украина хочет купить новую партию американского противотанкового комплекса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ранее США запрещали использование их комплекса в ДонбассеРанее США запрещали использование их комплекса в ДонбассеФото: REUTERS
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Покупка американского противотанкового комплекса Javelin может уничтожить всю бронетехнику ополченцев на Донбассе – с таким утверждением выступил портал портале Popular Mechanics. Украинская армия уже закупила партию Javelin у США. Автор статьи утверждает, что при правильном использовании комплекса украинцы могут получить военное превосходство на Донбассе, поскольку оружие способно уничтожить Т-90 и Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

Javelin - намного лучшая ракетная система, чем у Dragon почти во всех отношениях, как утверждает портал, объясняя это заявление тем, что у американского оружия два режима атаки и две боеголовки.

- Правильное использование, может означать уничтожение десятков бронированных машин, если российские войска снова развернутся на запад. Это может привести к череде унизительных, деморализующих поражений российских войск и их доверенных лиц, - гласит текст статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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