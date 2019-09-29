2019-09-29T10:40:56+03:00
Общество

Для приема на работу нужно будет предоставлять электронный документ вместо СНИЛС

Постановление ПФР о новой форме документа вступило в силу
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России вступило в силу постановление ПФР о новой форме СНИЛС. Привычную зеленую пластиковую карту заменит электронный документ, который отныне нужно будет предъявить при приеме на работу вместе с другими документами.

Уведомление нужно будет получать через отделение Пенсионного фонда, МВЦ или онлайн – на сайте ПФР или на Госуслугах. Фактически это тот же СНИЛС, но в электронном виде, с теми же данными, номером страхового лицевого счета, и датой регистрации в системе.

Подделать электронную версию СНИЛС будет невозможно - каждое уведомление ПФР будет защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда, как пишут РИА Новости. Что касается тех, кто получил бумажный документ до 1 апреля 2019 года, то менять СНИЛС им не нужно - свидетельства имеют такую же силу, как и новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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