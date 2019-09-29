2019-09-29T11:06:22+03:00
В мире

С пассажиров, которые 12 часов просидели в самолете на жаре, требовали 3 евро за воду

Рейс задержали из-за неблагоприятной погоды
Юлия САЛЬНИКОВА
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Воду отказывались давать бесплатно даже пассажирам с детьмиВоду отказывались давать бесплатно даже пассажирам с детьмиФото: Twitter.com
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Пассажиры, застрявшие в салоне самолета на 12 часов, могли получить воду только в обмен на три евро. В основном на борту находились шотландцы, которые возвращались с отпуска в Испании. Вылететь должны были в 11.20.

Но после посадки самолет почему-то не взлетел. В общей сложности на летном поле пассажиры в душном салоне пробыли пять часов. Затем, как пишет Daily Record, самолет направили не в Эдинбург, а в Бордо. К моменту, когда воздушное судно все-таки приземлилось в пункте назначения, время нахождения людей в салоне приблизилось к 12 часам.

- Мы сильно потеем и не получаем никакой информации от персонала. Дети плачут, становятся раздражительными, но им можно пить только воду, если мы купим ее !!! – написакл один из пассажиров Джон Макдугал в твиттер.

- Невероятное «обслуживание» клиентов Ryanair. Интересно, кто-нибудь выберет эту компанию еще раз? – пишут в комментариях к посту.

Пассажиры сообщают, что пока самолет стоял на летном поле, температура снаружи достигала 30 грудусов. Сотрудники авиакомпании согласились дать воду бесплатно только после того, как одной из женщин, маме маленького ребенка, стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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