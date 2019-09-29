2019-09-29T12:06:00+03:00
В мире

В Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля

Пресс-секретарь полиции региона Мекка сообщает, что генерал аль-Фагм убит в доме друга
Юлия САЛЬНИКОВА
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Застрелен телохранитель короляЗастрелен телохранитель короляФото: REUTERS
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Личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал Абдель Азиз аль-Фагм застрелен в воскресенье 29 сентября. Как сообщает пресс-служба полиции, он находился в доме друга Турки бин Абдул Азиза аль-Сабти. Конфликт начал еще один приглашенный гость мамдух аль-Али. О причине конфликта полиция не сообщает.

Телеканал Al Arabiya передает, что нападавший изначально не был вооружен. Он вышел из дома после скандала, а вернулся уже с оружием, чтобы начать беспорядочную стрельбу в доме. Тяжелые ранения получили восемь человек, в том числе телохранитель короля и хозяин дома. Когда к дому подъехали полицейские, нападавший отказался сдаваться. Он был застрелен.

Раненых доставили в больницу. Но спасти генерала медики не смогли, он скончался, не приходя в сознание.

Состояние остальных раненых оценивается как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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