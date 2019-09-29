В сети появились снимки попавшего в китайскую «ловушку» авианосца США

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-29T12:09:17+03:00

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Американский авианосец «Рональд Рейган» оказался в «ловушке» в водной акватории Южно-Китайского моря. Он был окружен пятью китайскими кораблями еще в субботу 26 сентября. Спустя несколько дней в распоряжении местных СМИ появился спутниковый снимок. Портал Sohu опубликовал кадр и получил комментарий пресс-секретаря Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян. По мнению пресс-секретаря ведомства, появление американского авианосца – это попытка США «продемонстрировать силу».

- Мы требуем, чтобы США уважали безопасность стран и вносили позитивный вклад в мир и стабильность в Южно-Китайском море, -сказал Гоцян.

Авианосец окружили китайские кораблиФото: Twitter.com

Он добавил, что китайские военные защищать национальный суверенитет и безопасность.

В США на заявления Китая пока не отреагировали. Как пишет The Japan Times, представитель Седьмого флота ВМС США отказывается сообщать информацию о местонахождении авианосца, не подтверждая то, что он находится в «ловушке».

ИСТОЧНИК KP.RU