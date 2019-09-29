Аэрофлот провел тренировку с Игорем Акинфеевым и другими звездами «ЦСКА» для детей из интерната

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-29T12:22:14+03:00

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Звезды футбольного клуба «ЦСКА» - Игорь Акинфеев, Никола Влашич, Федор Чалов, Марио Фернандес – провели открытую тренировку по футболу для учеников школы-интерната имени Преподобного Сергия. Мастер-класс был организован компанией Аэрофлот: крупнейшая авиакомпания России опекает воспитанников школы вместе с игроками «ЦСКА». Каждая встреча со звездами футбола – это большое событие для детей: когда еще в живую увидишь, как забивают голы признанные профессионалы, и научишься у них секретам игры!

После тренировки футболисты и представители «Аэрофлота» вручили детям памятные подарки. Спортсмены пообщались с ребятами и снялись с ними на память во время автограф-сессии.

Поддержка детских домов является важной частью социальной политики авиакомпании Аэрофлот. Департамент управления качеством продукта и департамент управления персоналом авиакомпании уже не в первый раз организует встречи воспитанников школы-интерната имени Преподобного Сергия с футболистами «ЦСКА».